Les précipitations de retour mercredi

(Belga) De larges éclaircies se partageront le ciel avec des champs nuageux mercredi en début d'après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le temps deviendra ensuite plus menaçant avec le développement d'averses orageuses par endroits. Il y aura surtout un risque de fortes précipitations voire de grêle. Les températures atteindront 24 degrés au littoral, 25 à 27 degrés en Ardenne et 28 à 30 degrés sur les régions de plaine. Le vent sera faible à modéré et s'orientera du secteur sud-ouest au secteur ouest.

Ce soir et cette nuit, le ciel restera partiellement à très nuageux et il faudra encore s'attendre à des averses orageuses qui se déplaceront progressivement vers l'est. La tendance orageuse devrait décliner progressivement, mais le risque de précipitations se maintiendra. Il fera plus sec sur l'ouest en fin de nuit. Les températures seront comprises entre 13 degrés en Hautes-Fagnes et 17 degrés sur le centre. Le vent sera généralement faible mais modéré au littoral. Jeudi, il fera nuageux à très nuageux en matinée. Quelques faibles pluies ou averses seront également possibles, surtout sur la moitié est. L'après-midi, le temps deviendra sec à partir de l'ouest avec des éclaircies de plus en plus larges. Les maxima seront en baisse, avec des valeurs comprises entre 20 degrés au littoral et 27 degrés en Lorraine belge. (Belga)