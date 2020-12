Les premiers flocons de la saison sont tombés sur la Belgique: "Une belle petite couche à Waimes"

Il a neigé lundi soir, et durant la nuit de lundi à mardi, sur les hauteurs de notre pays. Notre journaliste Olivia François est sur place, à Waimes, où elle voit "une belle petite couche de neige, plusieurs centimètres". Elle voit "des manteaux blancs qui recouvrent les trottoirs, les toits des maisons et des voitures" :







Quelques témoignages sur les réseaux sociaux, notamment la page Facebook Météo Namur, qui écrit ceci: "La neige tombe bien en ce moment sur les hauteurs de la Belgique comme ici à Sourbrodt sur les hauteurs de Liège non loin du Mont Rigi". Sur cette page, et celle des "Fanas de neige en Belgique", on trouve plusieurs photos:



(Sourbrodt)



(Xhoffray)



(Malmedy)

Quel temps pour cette semaine ?

Cette neige ne devrait pas tenir très longtemps... La journée de mardi se passera sous une nébulosité abondante avec des périodes de pluie et des averses. Celles-ci pourront prendre un caractère hivernal en Haute Ardenne, mais le thermomètre grimpera 4° sur les hauteurs, selon les prévisions matinales de l'Institut royal météorologique. Ailleurs, les températures devraient grimper jusque 10 degrés. Le vent sera modéré dans les terres, mais assez fort à la mer, avec des rafales jusqu'à 80 km/h. De la neige fondante pourrait tomber en Hautes-Fagnes au cours de la nuit. Il ne devrait par contre pas geler, les minima seront compris entre 0° dans cette région, et 5° en plaine.

Le réveil de mercredi se fera sous un ciel généralement très nuageux et gris, mais sec à quelques bruines ou pluies près. Le thermomètre ne dépassera pas les 2° sur les hauteurs et les 8° à la mer.

La journée de jeudi sera plus humide en après-midi, et en soirée l'Ardenne pourrait à nouveau connaître des chutes de neige fondante.

Les averses rythmeront la matinée de vendredi, avant de laisser leur place à des éclaircies, sauf au sud du sillon Sambre et Meuse où le ciel restera gris et amènera quelques flocons de neige fondante sur les hauteurs. Les maxima seront toujours de 6° comme la veille, sous un vent désagréable avec des pointes à 70 km/h.

Le week-end devrait être épargné par la pluie, avec des maxima de 5°.