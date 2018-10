Les premiers flocons de neige devraient tomber sur la Belgique: "Quelques centimètres"

La neige a commencé à tomber en France. Chez nous, les premiers flocons devraient être visibles dès ce week-end sur les hauteurs. Attention, il faudra être au rendez-vous si vous souhaitez les voir, car les températures remontent déjà mercredi.



"Dans la nuit de dimanche à lundi, les premiers flocons vont tomber sur les hauteurs. Ce sera plutôt sous forme de neige fondante ou de pluie ailleurs, au sud du sillon Sambre et Meuse. Mais sur les hauteurs, c'est bien possible", a indiqué David Dehenauw, météorologue à l'Institut royal météorologue et présentateur sur RTL-TVI. "Mardi, sur les hauteurs, peut-être une couche de neige temporaire de quelques centimètres, mais je dis bien temporaire. Ailleurs, au sud du sillon Sambre et Meuse, en-dessous de 500 mètres, ce sera plutôt de la pluie, ou de la neige mêlée à de la pluie", ajoute-t-il.



Dès mercredi, le mercure va remonter et faire disparaître toute forme de neige. "C'est la douceur en provenance de la France avec des maxima de 13 à 14 degrés en plaine, et de 8 à 9 degrés en Haute Ardenne. Et ça va continuer jusqu'à la mi-novembre", conclut David Dehenauw.