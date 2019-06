Les rafales ont des conséquences: incidents signalés sur le rail, les pompiers interviennent un peu partout dans le pays

Des vents violents secouent la Belgique depuis déjà plusieurs jours. Ce vendredi, un nouvel avertissement pour d'intenses rafales a été émis par l'Institut royal météorologique sur tout le territoire. Ce temps très venteux n'est pas sans conséquence.





Incidents sur le rail



Les rafales de vent de la nuit ont causé trois incidents sur le rail, indique ce samedi le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.



Un arbre est tombé sur une caténaire à Melle vers 0h45, mettant à l'arrêt un train circulant entre Bruxelles et Ostende avec 150 passagers à bord. Celui-ci est finalement arrivé à Gand avec deux heures de retard. Une situation similaire s'est produite entre Landen et Waremme vers 5h10. La situation a néanmoins pu être rétablie en une demi-heure. Enfin, entre Oostakker et Beervelde, une clôture a atterri sur le rail vers 6h30. Une voie était encore perturbée vers 7h30, précise Infrabel.





36 interventions à Bruxelles



Du côté de la région bruxelloise, 36 interventions ont été dénombrées ce dimanche vers 7h par la zone de secours. 21 de ces opérations ont concernés des branches et des branches sur la voie publique. 15 autres interventions ont été menées pour la présence d'objets divers sur la voie publique pouvant représenter un danger (corniche, tuile, panneau, etc.).





Une soixantaine d'interventions dues au vent en Wallonie picarde



De violentes bourrasques ont frappé la Wallonie picarde durant la nuit de vendredi à samedi. Les pompiers sont intervenus une soixantaine de fois, essentiellement dans le Tournaisis. Aucun blessé n'est à déplorer.



Des vents violents ont commencé à balayer la Wallonie picarde vendredi vers 20h30. Depuis, la zone de secours de Wapi a été fort sollicitée. "Les interventions n'ont pas cessé durant cette nuit et nous sommes toujours sur le terrain ce samedi matin", expliquait-on vers 06h30 au dispatching.



Les pompiers sont principalement intervenus pour des tronçonnages d'arbres et feuillus tombés sur la voie publique. Samedi matin, les appels des riverains qui se réveillaient portaient plus sur la présence de câbles de tous types au sol. Aucun accident n'est à déplorer. "C'est principalement la région de Tournai qui a été touchée. Nous sommes également intervenus à Ath, Leuze, Mouscron, Estaimpuis, Bernissart, Lessines, Basècles et Antoing", indique-t-on au dispatching de la zone.