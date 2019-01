Les routes wallonnes en vigilance renforcée dès ce soir en raison de la neige et du vent

(Belga) Les automobilistes circulant au sud de sillon Sambre et Meuse cette nuit et demain lundi sont invités à redoubler de vigilance, surtout sur le réseau secondaire, en raison d'un risque de chute de neige et d'un vent assez fort, selon un communiqué du centre régional de crise de Wallonie.

Cinq à dix centimètres de neige sont en effet attendus cette nuit, voire davantage sur les hauteurs. Le Service public de Wallonie a dès lors décidé de mobiliser tout son personnel et matériel pour assurer au maximum la sécurité des usagers et maintenir de bonnes conditions de circulation sur les routes. Les automobilistes et les chauffeurs de camions sont invités à adapter leur vitesse à ces conditions météo hivernales, garder leurs distances de sécurité, éviter toute manoeuvre brutale et ne pas dépasser les épandeuses. L'institut royal météorologique a lui décrété un code orange cette nuit sur toutes les routes des provinces de Liège et du Luxembourg, et un code jaune sur le reste du pays, à l'exception des deux Flandre et de la Côté le vent sera par contre assez fort (code jaune). (Belga)