Les syndicalistes devront affronter le froid pour leur journée d'actions

Le froid glacera les Belges vendredi après-midi, qui s'estimeront toutefois heureux d'échapper à la pluie. Selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM), les températures ne dépasseront pas 0 degré en Ardenne et 2 degrés en Flandre, selon l'influence des éclaircies.

Vendredi soir et pendant la nuit, les passages nuageux alterneront avec les éclaircies. Il fera glacial: entre -2 et -8 degrés. L'IRM prévient qu'il faudra se méfier du risque de plaques de givre. Samedi sera une journée sèche, avec des nuages mais aussi des éclaircies. La nébulosité augmentera en soirée depuis l'ouest où des flocons de neige ne seront pas exclus. Echarpes et bonnets resteront nécessaires avec un thermomètre affichant maximum -1 degré en Ardenne et jusqu'à 2 degrés en Flandre. Pendant la nuit de samedi à dimanche, une perturbation traversera le pays d'ouest en est avec, dans un premier temps, de la neige (fondante), voire des pluies verglaçantes temporairement, et ensuite uniquement de la pluie. En Ardenne, ce sera probablement de la neige suivie de pluies verglaçantes. Il fera -4 degrés en Hautes Fagnes et 0 degré en Flandre. Le ciel restera gris en Ardenne dimanche, avec encore un risque de faibles précipitations hivernales en matinée. Du brouillard pourrait aussi réduire la visibilité. Dans l'ouest et le centre, une ondée locale sera possible mais le temps restera le plus souvent au sec. Il fera entre 2 et 8 degrés.