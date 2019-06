Les températures caresseront les 35° avant de baisser légèrement en fin de semaine

(Belga) Ce mardi après­ midi, malgré quelques passages nuageux, le temps sera plutôt ensoleillé, selon les prévisions de l'IRM. Il fera très chaud dans l'intérieur des terres avec des maxima de 30 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 34 voire 35 degrés en Campine, sous un vent modéré de sud­-ouest à sud. En région côtière, on observera encore temporairement 24 degrés, avant qu'une brise légère ne vienne rafraîchir l'atmosphère.

Ce soir, quelques voiles d'altitude transiteront toujours par nos régions. Dans le courant de la nuit, des nuages bas, en provenance de la mer du Nord, atteindront toutefois l'ouest du pays. Mercredi, après un début de journée nuageux sur la moitié ouest du pays, le soleil reprendra progressivement le dessus. Il n'y a qu'à la Côte que les nuages bas pourront être tenace et persister une bonne partie de la journée. Les maxima, très contrastés selon les régions, seront compris entre 20 degrés au littoral et 33 degrés en Lorraine belge, avec des valeurs proches de 28 degrés dans le centre. Jeudi, après la rapide dissipation de la grisaille matinale, le temps sera ensoleillé avec des maxima proches de 20 degrés à la mer, autour de 26 degrés dans le centre, jusqu'à 31 degrés sur l'extrême sud­-est du pays. La journée de vendredi sera à nouveau marquée par un temps ensoleillé avec des maxima autour de 22 degrés à la Côte et entre 24 et 29 degrés dans l'intérieur des terres. (Belga)