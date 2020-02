Les trains à grande vitesse roulent à allure réduite

(Belga) Les trains à grande vitesse roulent en Belgique à allure réduite en raison de la tempête Ciara. Quelques petits incidents ont déjà été répertoriés sur le rail, mais le trafic ferroviaire est épargné sur les grands axes, indique la SNCB dimanche vers 15h30.

Les trains à grande vitesse (Thalys, Eurostar et certains trains IC) roulent dimanche à allure modérée, soit au maximum à 170 km/h, contre 200 km/h en temps normal. Des retards de quelques minutes sont donc à attendre. Les trains circulant habituellement sur la ligne à grande vitesse depuis les Pays-Bas ont été transférés à 16h00 vers une voie classique. Il y a quelques obstacles sur les rails en raison des rafales de vent. Notamment entre Gand-Dampoort et Lokeren ainsi qu'à Zwijndrecht. A ces endroits, le trafic est un peu plus difficile, mais sur les grands axes on ne note actuellement aucun problème. (Belga)