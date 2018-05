Une soirée très orageuse a provoqué inondations et coulées de boue en région liégeoise: "Comme si on avait lâché une rivière" (photos - vidéos)

Les Liégeois se réveillent les pieds dans l'eau, ce jeudi. Les orages et les pluies tombées hier soir ont fait des dégâts parfois conséquents dans la région. Pas de blessé mais un home a dû être évacué.

Les orages ont fait beaucoup de dégâts en région liégeoise mercredi en fin de journée. Les pompiers sont intervenus 110 fois, et ont travaillé jusque 2h du matin. Seraing, Herstal, Flémalle et le centre de ville de Liège ont été particulièrement touchés.

La pluie était annoncée, mais la violence des précipitations a surpris, le 1722 a été activé d’urgence peu avant 21h.

A Chênée, un home a dû être évacué, traversé par une coulée de boue.





A Nandrin, de la boue dans les maisons

Les pieds dans l'eau, en bottes ou en crocs, la raclette à la main, les habitants de Nandrin tentaient d'enlever l'eau et la boue dans les habitations la nuit dernière. Et dans les bureaux, comme ceux de l'administration.

"Il y a une série d'échevins qui sont au boulot, et des voisins qui sont devenus donner un coup de main. Il y a une belle solidarité", a expliqué Michel Lemmens, bourgmestre, au micro de BEL RTL.

D'autres ont eu un peu plus de chance. Comme Jean-Christophe, pharmacien: "Pas de dégâts, ça s'est arrêté à l'entrée de la pharmacie, et à l'arrière on a contenu la montée des eaux avec des sacs".





"Comme si on avait lâché une rivière"

Chacun fait avec les moyens du bord, car la pluie a surpris tout le monde, dont Eric, employé de la commune. "Quand ça a commencé, il a fait tout blanc. On ne voyait plus rien des maisons. Puis tout à coup, il y a eu des gros grêlons. Puis il est venu comme si on avait lâché une rivière. Le chef a dit de surveiller, en disant que ça allait s'arrêter. Mais ça a recommencé, et il ne manquait plus grand-chose pour que la pharmacie soit noyée"

Sur la place du village, il y avait jusqu'à 30 cm d'eau... et boue.

Les pompiers ont également signalé des interventions pour inondations à Dinant, Yvoir (intervention jusqu’à 3h ce matin) et à Andenne.

Photo envoyée par Jessica

Photo envoyée par Fabio à Oupeye





"Grêlons à Engis" (photo de notre journaliste Frédéric Delfosse)

Photo envoyée par Christel du côté de Flémalle





Photo de la maison de Cédric à Flémalle





"Catastrophe à Hermalle-sous-Huy (Engis)", nous écrit Claude





Inondations à Tilleur Saint-Nicolas (photo envoyée par Alexandre)





"Suite aux intempéries, les rues ainsi que le terrain synthétique de Villers-le-Temple sont sous eaux", indique Loris





"Un violent orage s'est abattu sur Nandrin" (photo envoyée par Loïc)

L'IRM lance un avertissement

Des averses orageuses sont attendues mercredi soir dans les provinces de Liège, Namur et Luxembourg. "Par endroits, des précipitations abondantes, de la grêle et de fortes rafales seront possibles", prévient l'Institut royal météorologique (IRM).



Pour ces trois provinces, l'IRM a fait passer son alerte de jaune à orange, ce qui signifie que les orages pourront être "violents et bien organisés dans une ou plusieurs régions. Des fortes averses, des averses de grêle et/ou des violentes rafales peuvent être générées dans ces situations orageuses". En région liégeoise, les orages sont déjà arrivés en fin d'après-midi.



Les prévisions météo

Cette nuit, encore des averses possibles surtout sur la moitié sud-est du pays. Progressivement, la tendance aux averses diminuera et il s'en suivra un temps sec sous une nébulosité variable. Les minima seront compris entre 5 et 10 degrés. Le vent de nord sera modéré.

Vendredi, de l'air polaire sera envoyé vers nos régions et de ce fait, les maxima se cantonneront à 16 ou 17 degrés dans le centre sous une nébulosité variable à abondante. Dans l'après-midi, il y pourrait y avoir davantage d’éclaircies sur la moitié sud du pays. Le vent de nord sera modéré et à la mer parfois assez fort.