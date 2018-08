Magnifique ANNEAU dans le ciel ardennais (photos): d'où vient-il?

Spectacle dans le ciel mardi matin. Deux personnes nous ont envoyé les images d'une splendide et impressionnante forme nuageuse via le bouton orange Alertez-nous. "Show time des petits nuages ce matin sur Bastogne", nous commentait Cédric. "Nous avons vu ça avec mes enfants dans le ciel ce matin, je n'ai pu leur dire ce que c'était sauf que c'était magnifique", nous rapportait Jérôme à Bertrix (45 km de Bastogne), demandant si nous savions à quel phénomène était du cet anneau.

"C'est un cavum", a répondu David Dehenauw, météorologiste en chef à l'institut royal de météorologie (IRM), avant de raconter son apparition. "Un nuage situé à une altitude où la température est bien en-dessous du point de congélation, est souvent formé d'un mélange de cristaux de glace et de gouttelettes en surfusion (des gouttelettes d'eau liquide mais dans un environnement où là température est sous 0 degré). Souvent, les gouttelettes ne peuvent se changer en cristaux si elles sont éloignées des cristaux de glace du nuage (qui jouent le rôle de noyaux glaçogènes, c'est-à-dire qu'ils vont provoquer la transformation des gouttelettes en cristaux de glace).

Mais une chute de pression occasionnée, comme ici, par le passage d’un avion à travers ce champs nuageux va apporter des cristaux de glace au contact des gouttelettes. Celles-ci vont se congeler immédiatement et absorber rapidement les autres gouttes environnantes. Cette réaction va diminuer la densité du nuage qui semble s'évanouir autour de la zone affectée." Et dès lors, on a un centre plus vide, ce qui donne cette forme d'anneau.