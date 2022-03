Magnifique lever de soleil ce matin: Calogero immortalise un ciel aux couleurs incroyables à Oupeye

Ce mardi matin, le lever du soleil était particulièrement magnifique à certains endroits. Charmés par cette beauté naturelle, certains d'entre vous ont immortalisé le ciel teinté de jaune, de rose et d'orange. Ils nous ont ensuite envoyer ces clichés via le bouton orange Alertez-nous.

C'est le cas de Calogero qui a pris une photo tôt ce mardi matin à Houtain-Saint-Siméon, une section d'Oupeye, en région liégeoise.

Quelques minutes auparavant, Georges a également partagé un cliché pris à Chièvres, dans le Hainaut.



Les magnifiques couleurs du lever de soleil ont égayé leur matinée. Il faut dire que depuis quelques jours, le soleil est généreux. Ce matin, le temps est particulièrement ensoleillé sur le sud-est. Sur l'ouest, par contre, il faut s'attendre à davantage de nuages.

En cours de journée, le temps deviendra nuageux partout bien que sur l'est du pays, le temps restera sec avec parfois quelques éclaircies. L'ouest du pays conservera une nébulosité abondante avec sur l'extrême ouest, un risque de quelques gouttes.

Côté mercure, il fait toujours froid, avec des maxima autour de 6 à 8 degrés en Ardenne ainsi que dans l'ouest et autour de 10 ou 11 degrés dans le centre et l'est du pays.