Le soleil sera encore au rendez-vous lundi après-midi et en soirée, bien que parfois voilé par des nuages de moyenne et de haute altitude, selon les prévisions de l'IRM. Au sud du sillon Sambre et Meuse, quelques nuages cumuliformes inoffensifs se développeront. Les maxima, élevés pour la saison, seront compris entre 22 et 27 degrés. On n'exclut pas d'atteindre 28 degrés très localement près de la frontière française. Le vent sera faible à modéré de nord-est, et temporairement modéré de nord-nord-est en bord de mer.

Plus tard lundi soir et la nuit prochaine, les éclaircies s'élargiront sur toutes les régions. Quelques brumes seront possibles à l'aube, voire un peu de brouillard dans les vallées. Les minima oscilleront entre 7 degrés dans certaines vallées ardennaises (voire encore un peu moins) et localement 16 degrés ailleurs. Le vent deviendra faible partout, d'est à sud-est ou de direction variable. Mardi, après dissipation de l'éventuelle grisaille matinale, le temps sera ensoleillé avec quelques voiles d'altitude. L'après-midi, quelques rares nuages cumuliformes pourront être observés sur le relief ardennais. Les maxima, toujours chauds pour la saison, varieront entre 23 et très localement 29 degrés. Le vent sera faible à parfois modéré de secteur est dans l'intérieur. Au littoral, une brise modérée de nord-est pourra se lever en cours de journée.