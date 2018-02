Melissa surprise par de grosses chutes de grêle sur la E19: les averses hivernales vont-elles s'arrêter cette semaine?

Les automobilistes qui ont circulé sur la E19 ce dimanche entre 18h et 19h ont été surpris par d'importantes chutes de grêle. Melissa en fait partie. Passagère d'une voiture, elle a filmé les grêlons qui percutaient les véhicules et qui jonchaient le sol à hauteur de Nivelles en direction de Bruxelles. Elle nous a transmis sa vidéo via notre bouton orange Alertez-nous.



Ce soir et cette nuit, l'Institut royal météorologique prévoit un risque de quelques averses hivernales ou même de quelques chutes de neige, tout comme le risque d'un coup de tonnerre (surtout à la mer), mais nous bénéficierons également de (belles) éclaircies. Les températures deviendront négatives en beaucoup d'endroits avec des minima de -5 degrés en Hautes-Fagnes à +3 degrés en bord de mer. Il faudra aussi être vigilant quant à la formation de plaques de glace. Le vent de secteur ouest sera modéré dans l'intérieur des terres, et parfois assez fort à la mer.





Un lundi plus calme



Les averses hivernales se calmeront enfin ce lundi. Rapidement, nous profiterons de belles périodes ensoleillées en alternance avec quelques passages nuageux. Une dernière averse (hivernale) ne sera pas exclue dans les régions proches des Pays-Bas et de l'Allemagne. Les maxima se situeront entre -2 degrés en Hautes-Fagnes et +6 degrés à la côte. Le vent sera modéré, et au littoral parfois assez fort, de secteur ouest revenant vers l'ouest-sud-ouest en fin de journée.



La nuit de lundi à mardi, le temps sera sec partout et le ciel bien étoilé avec comme conséquence une plongée des températures vers des valeurs comprises entre -12 à -5 degrés en Haute Belgique et autour de -2 degrés ailleurs. Le vent sera faible ou modéré de sud-ouest revenant vers le sud.





Toujours des éclaircies mardi



Mardi, la journée débutera par un temps ensoleillé dans la plupart des régions. Ensuite, on note l'arrivée de nuages élevés depuis l'ouest. L'après-midi et en début de soirée, une perturbation touchera l'ouest du pays. Elle sera surtout à l'origine de pluie ou de neige fondante dans l'ouest. Les maxima oscilleront entre -1 degré en Haute Ardenne et +5 degrés à la mer. Le vent de sud sera modéré, à la mer assez fort avec des rafales jusqu'à 60 km/h.



La nuit de mardi à mercredi, le risque de précipitations hivernales reste présent, principalement dans l'ouest.





Les températures remontent jeudi... avec le retour de la pluie



Mercredi matin, le froid est encore présent avec éventuellement une averse de neige localisée. En journée, le temps deviendra sec et le ciel partiellement nuageux. Maxima de -1 à +6 degrés. Vent modéré de sud.



Mercredi soir et la nuit de mercredi à jeudi, une zone de pluie atteindra la Belgique depuis l'ouest. Il s'agira temporairement de précipitations hivernales en Haute Belgique.



Jeudi, le temps sera d'abord très nuageux avec quelques périodes de pluie ou de bruine. Ensuite, retour d'éclaircies et une dernière averse. Temps plus doux avec des maxima de 5 à 11 degrés.