L'IRM lance un avertissement à la CHALEUR: évitez l'exposition entre 11h et 17h

L'IRM lance un avertissement à la chaleur. Le ciel tape fort et l'indice UV est élevé. Il faut éviter l'exposition entre 11h et 17h. Ce temps va se maintenir toute la semaine. Les températures vont monter: 31° mardi, 32° mercredi et jusqu'à 34° vendredi.

La semaine qui arrive s'annonce bouillante. Le thermomètre devrait grimper encore pour atteindre les 34 degrés vendredi prochain. Dès mardi, les températures atteindront les 31 degrés. Face à cette situation, l'IRM a lancé une avertissement à la chaleur. Dans de telles circonstances de températures élevées, les règles suivantes sont d’application selon l'IRM:

Boire régulièrement.

Se vêtir plus légèrement.

Passer ses journées dans des endroits plus frais.

Se conformer aux règles habituelles de santé.

Fractionner les portions alimentaires.

Éviter la chaleur extérieure en fermant portes et fenêtres.

Il est également vivement conseillé de ne pas s'exposer aux rayons du soleil entre 11h le matin et 17 heures.

Ce dimanche soir, les larges éclaircies alterneront avec quelques champs nuageux. Le risque d'une averse locale restera très limité. Cette nuit, il fera sec et partiellement nuageux. Les maxima varieront entre 12 et 18 degrés, sous un vent faible et variable. Lundi, le temps restera sec sous un ciel généralement ensoleillé au littoral et plus partagé à l'intérieur des terres. Les températures seront stables par rapport à la veille. Les jours suivant, elles augmenteront encore pour atteindre 31 degrés mardi et mercredi, 33 degrés jeudi et même jusqu'à 34 degrés vendredi. Des orages de chaleur seront possibles en soirée.