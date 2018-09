Le vent fait des dégâts dans le Hainaut: "Un arbre a chuté alors que je venais de passer dans la rue avec mon fils!"

Le vent a fait quelques dégâts ce vendredi matin, notamment dans le Hainaut. Les pompiers de Charleroi sont intervenus à plusieurs endroits pour des chutes d'arbres.

Les habitants de Jumet ont senti les rafales de vent ce matin. Une riveraine a presque assisté à la chute d'un arbre en direct rue Frère Orban. "J'ai entendu un énorme bruit et je suis sortie voir ce qui se passait: un énorme arbre déraciné était tombé sur la maison d'un voisin, explique-t-elle, après nous avoir écrit via le bouton orange Alertez-nous. Deux voitures étaient aussi sous l'arbre".

Cependant, l'incident n'a pas fait de blessés et n'a pas endommagé l'habitation ou les voitures. "Je confirme, explique David Quinaux, porte-parole de la police de Charleroi. L'arbre obstrue néanmoins complètement la chaussée. Ores est sur place car des câbles électriques ont été déplacés sans que cela ne provoque de coupure d'électricité".





Plusieurs arbres ont chuté dans le Hainaut

Dans cette région, le vent a soufflé fort et par intermittence. "Franchement, j'ai eu peur, je venais de passer par là pour déposer mon fils à l'école, dit le témoin. Chez le voisin, tout s'envolait!". "Effectivement, il y a eu un gros coup de vent, mais cela n'a pas duré très longtemps, confirme Michel Méan, porte-parole des pompiers de Charleroi. Nos équipes sont également intervenues pour d'autres chutes d'arbres, notamment rue Gendebien à Jumet et rue Sainte-Barbe à Châtelet".





Les prévisions météo avaient annoncé des rafales de vent

L'Institut royal météorologique avait annoncé l'arrivée d'une zone de pluie ce vendredi ainsi que des rafales de vent: assez fort avec des pointes de 60 ou 70 km/h dans le pays et jusqu'à 90km/h au littoral.



Cet après-midi, le vent pourrait baisser

Des éclaircies suivront à partir de la région côtière mais quelques averses isolées resteront possibles sur le nord et l'ouest du pays. Cet après-midi, il fera sensiblement plus frais avec des températures qui ne dépasseront plus 16 à 19 degrés.





De violentes rafales attendues ce samedi

Samedi, les éclaircies et périodes nuageuses se suivront et quelques faibles averses seront possibles. Les maxima seront compris entre 13 et 18 degrés. Dimanche, il fera très nuageux avec de la pluie et des averses parfois marquées. Même un coup de tonnerre n'est pas exclu. En cours de journée, le vent se renforcera nettement pour devenir assez fort à fort et même localement très fort, au littoral très fort à tempétueux. Des rafales de 100 ou 110 km/h sont possibles, voire davantage le long des côtes, avertit l'IRM.

Les maxima atteindront 22 degrés.