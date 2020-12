Météo: "2020 pourrait être l'année la plus chaude jamais enregistrée en Belgique", annonce David Dehenauw

L’année 2020 pourrait devenir l'année la plus chaude jamais enregistrée en Belgique, annonce ce vendredi David Dehenauw, notre spécialiste météo.

"Il y a une grande probabilité d'avoir l'année la plus chaude avec 12 degrés voire plus. On a connu des périodes chaudes au printemps, durant le premier confinement. L'été a connu aussi la semaine la plus chaude. A présent, jusqu'à Noël, on prévoit une douceur importante. S'il n'y a pas de gel fort entre Noël et le Nouvel An, on va battre le record de 2018 (11,9 degrés). Pour l'instant, il n'y a pas d'indication de l'arrivée de ce gel", indique-t-il.

Pour rappel, la température moyenne s'était élevée à 11,9°C à Uccle en 2018, ce qui égalait le record absolu de 2014, selon le bilan climatologique annuel publié cette année-là par l'Institut royal météorologique (IRM).

"Les années les plus chaudes se situent dans les 10 dernières années", ajoute David Dehenauw. "Ce n'est pas par hasard. Le réchauffement climatique joue un rôle important en Belgique. 2020 sera probablement l'année la plus chaude. Au niveau mondial, on sera dans le top 3 des années les plus chaudes."

Covid-19: où en est l'épidémie en Belgique ce vendredi 11 décembre ?