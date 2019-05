Météo: à quoi s'attendre après les intempéries?

Ce lundi, le temps sera gris et brumeux d'après les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Quelques faibles précipitations intermittentes sont possibles par moments, mais le temps sera souvent sec. En fin d'après-midi, l'est et le nord-est connaîtront des éclaircies mais aussi un risque d'averse. Maxima de 12 degrés à la mer à 18 degrés en Campine. Vent modéré de nord-ouest.



Cette nuit, on prévoit encore de nombreux champs de nuages bas, de la brume mais aussi du brouillard, et ce principalement sur le relief. Parfois un peu de bruine ou des faibles pluies seront possibles. Minima de 8 à 12 degrés. Vent modéré de nord-ouest.





Mardi: quelques éclaircies venues du littoral



Mardi, la journée débutera avec de nombreux nuages et quelques faibles précipitations sur de nombreuses régions alors que des éclaircies se développeront déjà au littoral. L'après-midi, les embellies gagneront progressivement les régions du centre, mais le risque d'averses se maintiendra sur l'est. Les températures maximales seront comprises entre 13 degrés en Hautes-Fagnes et 18 degrés le long de la frontière française. Le vent sera modéré, parfois assez fort au littoral, de nord-ouest. Des rafales de vent jusque 50 km/h seront possibles par endroits.



Mercredi, nous aurons d'abord de nombreux champs nuageux mais plus tard le ciel deviendra progressivement variable et il fera même ensoleillé à la mer. Une ondée n'est pas exclue. Sous des maxima compris entre 13 et 18 degrés, le vent sera modéré de secteur ouest ou nord-ouest.





Profitez du jeudi!



Jeudi, le ciel restera partiellement nuageux et le temps généralement sec. Sous un vent généralement faible de secteur souest, les maxima remonteront vers des valeurs proches de 20 ou 21 degrés en Flandre.



Vendredi, le temps sera variable avec par moments des périodes nuageuses et un risque d'une averse. Maxima autour de 19 degrés dans le centre.





Temps instable pour le week-end



Samedi, le temps restera probablement avec de nombreux nuages et une averse possible. Les maxima resteront proches de 19 degrés dans le centre.



Dimanche, le ciel restera souvent nuageux avec des périodes de pluie. Les maxima n'évolueront pas avec des valeurs autour de 17 degrés en plaine.