Météo - Alerte jaune au brouillard dans les provinces de Liège, Namur et Luxembourg

(Belga) L'Institut royal météorologique (IRM) lance une alerte jaune au brouillard au sud du sillon Sambre et Meuse mardi matin. La visibilité pourrait être limitée à moins de 500 mètres en de nombreux endroits, met en garde l'IRM.

La visibilité pourrait être limitée à moins de 500 mètres sur une zone étendue, voir à moins de 200 mètres plus localement, entre 01h00 et 09h00 du matin mardi, dans les provinces de Liège, Luxembourg et Namur. L'IRM prévoit peu de risque de brouillard répandu avec des visibilités inférieures à 500 mètres dans le reste du pays, mais le phénomène est toutefois toujours possible très localement. (Belga)