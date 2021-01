Météo - Alerte jaune aux rafales de vent mercredi soir

(Belga) Durant la nuit prochaine, une zone de pluie active traversera la Belgique d'ouest en est. Le vent se renforcera à fort dans l'intérieur et très fort à la côte. L'IRM prévoit des rafales pouvant atteindre des valeurs comprises entre 80 et 100 km/ h sur l'ensemble du territoire.

L'alerte jaune est prévue sur toutes les provinces du pays, à partir de 22h00 en Flandre occidentale et à la Côte et vers 23H00/minuit dans les autres parties du pays et ce jusqu'à 6h00/07h00 jeudi. (Belga)