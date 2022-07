Météo - Alternance d'éclaircies et de champs nuageux dans les prochains jours

(Belga) Mercredi matin, le temps sera ensoleillé dans la plupart des régions avec par endroits des champs nuageux, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal.

Dans le courant de la journée, éclaircies et nuages cumuliformes s'alterneront, mais en Haute Belgique le temps restera souvent ensoleillé. Les maxima seront compris entre 18 et 21 degrés en Ardenne, autour de 21 degrés au littoral et entre 21 et 23 degrés ailleurs. Mercredi soir, le ciel sera d'abord peu nuageux avec ensuite davantage de voiles d'altitude. En seconde partie de nuit, des champs de nuages moyens atteindront la Belgique à partir de la frontière française. Les minima seront compris entre 8 et 14 degrés, sous un vent faible à modéré d'est à nord­-est. Les journées de jeudi et vendredi profiteront elles de belles éclaircies, avec parfois aussi assez bien de nuages. Les maxima oscilleront entre 21 et 27 degrés. Éclaircies et nuages seront encore au menu du week­-end, au cours duquel le mercure oscillera autour des 25 degrés. (Belga)