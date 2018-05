Météo - Alternance d'éclaircies et passages nuageux

(Belga) Le temps restera sec samedi en de nombreux endroits avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux, selon les prévisions de l'IRM. Le risque de quelques averses augmentera l'après-midi dans l'ouest du pays. Les maxima seront compris entre 19 degrés à la mer et 24 degrés dans le centre. Le vent faible à modéré de secteur sud-est s'orientera à l'est et au littoral au nord-est.

Samedi soir, le risque d'averses sur l'ouest persistera tandis qu'ailleurs le temps restera généralement sec et partiellement nuageux. Durant la nuit de samedi à dimanche, il fera plus variable avec localement des averses, éventuellement accompagnées d'orage, principalement sur l'est. Sur l'ouest, on prévoit graduellement des périodes de pluie. Les minima varieront de 10 à 14 degrés. Le vent sera faible à modéré de direction variable. Sur la partie ouest du pays, le vent s'orientera plus tard au secteur ouest. Dimanche, une perturbation devrait finalement arriver en provenance de la France. Quelques périodes de pluie pourront se produire, principalement sur l'ouest et près de la frontière française. A l'avant de la perturbation, quelques averses se développeront. Ces dernières seront probablement plus marquées et éventuellement orageuses dans les provinces proches des Pays-Bas et de l'Allemagne. Les maxima oscilleront entre 14 et 21 degrés, sous un vent modéré de secteur ouest. L'après-midi au littoral, le vent de mer sera frais mais le ciel se dégagera. (Belga)