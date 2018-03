Météo: alternance de passages nuageux et d'éclaircies mercredi

(Belga) Mercredi matin, des bancs de brouillard et quelques plaques de givre pourraient persister localement. En journée, le temps restera sec avec une alternance de passages nuageux et d'éclaircies, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo. Il soufflera un vent d'abord faible, puis modéré, de secteur sud revenant au secteur sud-est. Le mercure atteindra les 7 degrés en Hautes Fagnes et 12 degrés dans le centre.

En soirée et en début de nuit, de larges éclaircies sont attendues, avant de laisser place peu à peu à des nuages d'altitude qui envahiront le ciel à partir de la frontière française. Malgré tout, le temps restera cependant sec, avec des minima compris entre 1 et 6 degrés. Les journées de jeudi et vendredi seront quant à elles caractérisées par un temps relativement doux. La couverture nuageuse sera cependant importante, avec son lot de pluies et d'averses. A partir du week-end, il fera sensiblement plus froid. De la neige est d'ailleurs attendue samedi, principalement dans le nord du pays. Dimanche et lundi, le temps redeviendra sec et plus ensoleillé, mais les maxima n'atteindront pas plus que 1 à 2 degrés dans le centre du pays. (Belga)