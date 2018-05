Météo: après des nuages bas et gris, le soleil va faire son apparition

La matinée de vendredi sera dominée par des nuages bas en de nombreux endroits, indique l'Institut royal de météorologie. En cours de journée, des éclaircies se développeront graduellement.

Les nuages bas pourraient toutefois être tenaces, principalement dans le nord-ouest. Les maxima se situeront autour de 13° en Haute Belgique ainsi qu'au littoral, et entre 16° et 18° dans le centre du pays. Le vent sera généralement modéré de secteur nord.



Vendredi soir, de larges éclaircies se développeront puis en cours de nuit les nuages bas se feront plus nombreux. Il y aura un risque de formation de brume et de bancs de brouillard.





Des éclaircies attendues

Les minima seront voisins de 2° en Hautes Fagnes, 5° dans le centre, et 8° à la Côte. Samedi matin, des nuages bas sont encore prévus en de nombreux endroits.

Dans le courant de la journée, des éclaircies se développeront. Le temps restera généralement sec, même si quelques ondées éparses seront possibles l'après-midi et en soirée.





Un temps doux et des températures clémentes

Les maxima seront compris entre 13° au littoral et 18° en Campine. Le vent sera faible à modéré de secteur nord.

A partir de dimanche, le temps sera plus doux avec des températures dépassant les 20°, avec un risque croissant d'averses, éventuellement orageuses.