Météo - Après la grisaille matinale, nuages et éclaircies

(Belga) Le temps sera d'abord gris, vendredi matin, avec de la brume et des nuages bas, surtout sur l'ouest du pays et en Ardenne, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Ailleurs, il y aura déjà des éclaircies.

En cours de journée, des nuages cumuliformes se développeront dans l'intérieur des terres et pourront laisser s'échapper une averse. A la mer, l'après-midi sera ensoleillé. Les maxima se situeront de 18 degrés en Hautes­ Fagnes à 23 degrés en Campine. Vendredi soir et durant la nuit, le temps deviendra généralement sec avec d'abord de larges éclaircies. Plus tard, la nébulosité augmentera depuis la France. Vers l'aube, de faibles pluies pourront déjà toucher l'ouest du pays. Les minima varieront de 8 à 14 degrés. Samedi, il y aura de la pluie et des averses, éventuellement orageuses, depuis l'ouest. Dimanche sera temporairement plus sec avec des maxima de 18 à 23 degrés. Début de la semaine prochaine, le temps sera à nouveau variable et progressivement plus frais avec de régulières averses et un risque d'orage. Par ailleurs, l'IRM signale des conditions défavorables au fonctionnement des chauffe-eaux, vendredi. L'institut appelle à être attentif à tout symptôme de type "maux de tête" ou "envie de vomir" qui pourrait être dû à une intoxication au CO. (Belga)