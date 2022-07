Météo - Après le soleil ce samedi, place aux nuages voire à la pluie dimanche

(Belga) Le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies samedi après-midi, avec des maxima de 22 à 27 degrés. Ce soir et cette nuit, l'Institut royal météorologique (IRM) prévoit toujours un ciel partiellement nuageux. En fin de nuit, la nébulosité augmentera avec un risque de quelques faibles pluies sur l'ouest. Les minima iront de 13 à 17 degrés.

Dimanche, le ciel sera couvert sur l'ensemble du territoire avec quelques faibles pluies ou ondées, surtout en Flandre. En fin d'après-midi, des éclaircies se développeront graduellement à partir de l'ouest. Les maxima se situeront entre 22 ou 23 degrés au littoral ainsi qu'en Ardenne, et 27 degrés en Lorraine belge. Le vent sera modéré. A la côte, il sera assez fort avec des rafales autour de 50 km/h. Dimanche soir et en première partie de nuit, le ciel sera partiellement nuageux avec parfois de larges éclaircies mais aussi encore le risque de quelques pluies éparses, surtout près des frontières avec l'Allemagne et les Pays-Bas. Plus tard, le ciel deviendra à nouveau très nuageux avec la possibilité d'une averse au littoral. Les minima se situeront entre 13 et 17 degrés. Lundi, le ciel sera souvent nuageux avec très probablement des averses en plusieurs endroits. Dans le courant de l'après-midi ou en fin de journée, des éclaircies plus larges se développeront à partir de la côte, et gagneront la plupart des régions en soirée. Les maxima seront compris entre 20 et 22 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne ainsi que dans la région côtière, entre 22 et 24 degrés dans le centre du pays, et pourraient atteindre 25 degrés en Lorraine belge. A partir de mardi, le temps sera généralement ensoleillé et plus chaud. Mercredi, les maxima iront même jusqu'à 33 degrés.