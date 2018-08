Météo: après les orages, le dernier week-end ensoleillé des vacances?

De violents orages viennent de s'abattre sur la Wallonie et la fin de semaine se profile à l'horizon. Le soleil devrait faire son retour pour samedi et dimanche. Mais juste après, les nuages s'annoncent déjà pour lundi. Devons-nous donc profiter de ce week-end comme si c'était le dernier ensoleillé des grandes vacances? Espérons que non...

Au cours de ce vendredi après-midi, la nébulosité deviendra variable partout et le temps généralement sec. A la mer, le temps sera généralement ensoleillé. Il fera moins chaud avec des maxima de 18 degrés à Hautes Fagnes à 23 degrés dans le centre. Le vent sera faible à modéré de nord-ouest.



Ce soir et cette nuit, le temps sera sec avec souvent de larges éclaircies. En fin de nuit, la nébulosité augmentera depuis l'ouest. Minima de 9 degrés en Hautes Fagnes à 14 degrés à la mer. Vent faible à parfois modéré de nord-ouest revenant au sud-ouest.





Samedi radieux



Samedi, en début de matinée, le temps sera assez ensoleillé. Rapidement, des champs nuageux envahiront l'ouest, avec un risque de faibles précipitations. Cette légère dégradation devrait gagner progressivement la partie centrale du pays. Le sud du sillon Sambre et Meuse profitera par contre toute la journée d'un ciel bien dégagé. Les maxima seront compris entre 20 et 24 degrés. Le vent sera faible ou modéré, majoritairement de secteur ouest à sud-ouest.





Dimanche mitigé le matin, plus ensoleillé l'après-midi



Journée en deux temps pour dimanche avec des champs de nuages bas qui s'étendront surtout sur la Basse et Moyenne Belgique les premières heures. L'après-midi, toutes les régions devraient profiter d'éclaircies. Maxima de 21 à 25 degrés sous un vent faible ou modéré d'ouest à sud-ouest.





Retour des nuages lundi



Lundi, la nébulosité deviendra rapidement abondante avec par moments des périodes de faibles pluies ou quelques bruines. Maxima proches de 23 degrés dans le centre.



De mardi à jeudi, entre une crête anticyclonique qui s'étend de l'Atlantique vers la Bretagne et différentes dépressions qui circulent sur le nord de l'Europe, des perturbations affaiblies toucheront encore nos régions. Des périodes très nuageuses parfois accompagnées de (faibles) précipitations alterneront avec des périodes de temps sec et quelques éclaircies. Maxima de 20 à 25 degrés.