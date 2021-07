Météo - Après-midi sous la pluie et les orages

(Belga) Le ciel deviendra très nuageux partout, samedi après-midi, et une zone de pluie active remontera depuis la France. Les pluies pourraient parfois être intenses et orageuses, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Le risque de grêle et de fortes rafales de vent sera toutefois limité.

La zone de pluie sera suivie d'averses pouvant à nouveau donner lieu à des précipitations abondantes. Les maxima se situeront autour de 18 degrés à la Côte ainsi que sur les hauteurs de l'Ardenne, et seront compris entre 20 et 22 degrés ailleurs. Le vent sera généralement faible de secteur sud-ouest ou de direction variable. Samedi soir, des éclaircies mais aussi des averses (orageuses) localement fortes sont prévues. Durant la nuit, le temps deviendra sec en beaucoup d'endroits mais du brouillard ou des nuages bas pourraient se former. A l'aube, la tendance aux averses pourrait augmenter, surtout en Ardenne. Les minima se situeront autour de 11 degrés en Ardenne, et entre 13 et 15 degrés ailleurs. Le vent sera généralement faible d'ouest à sud-ouest. La journée de ce dimanche débutera sous la grisaille matinale avec quelques éclaircies par endroits. Cette grisaille se dissipera progressivement sur de nombreuses régions avec, ensuite, une alternance d'éclaircies et de nuages. L'après-midi, le temps deviendra assez ensoleillé à la Côte. Le temps restera souvent sec. En soirée, les nuages se dissiperont, laissant place à un ciel voilé. Les maxima se situeront entre 18 et 20 degrés au littoral et en Ardenne, et seront de l'ordre de 21 ou 22 degrés ailleurs. Lundi, des pluies ou des averses orageuses sont encore prévues, mais il fera assez chaud avec des maxima jusqu'à 23 ou 24 degrés. Persistance d'un risque important de précipitations jusqu'à jeudi inclus, avec un temps plus frais, avant une amélioration. (Belga)