Météo: attention aux plaques de givre et de glace sur les routes secondaires

L'Institut Royal Météorologique (IRM) met en garde contre les conditions glissantes qui caractériseront les routes du réseau secondaire dans la nuit de jeudi à vendredi.

De la neige résiduelle pourrait rester sur les sols et les routes du réseau secondaire. Il faudra faire attention aux plaques de glace qui se reforment après la fonte. La nuit prochaine et vendredi matin, des plaques de givre pourront à nouveau se former également, prévient encore l'IRM.

Vendredi, la journée sera froide mais toujours ensoleillée. Les maxima se situeront entre -1 et -5 degrés. Le vent d'est-nord-est sera désagréable ; modéré dans l'intérieur des terres et assez fort au littoral.

Samedi, le soleil sera à nouveau bien présent. Les températures atteindront +1 degré dans le centre et l'ouest du pays. En Ardenne, les maxima seront plutôt proches de -2 ou -3 degrés. Le vent modéré et parfois assez fort sur le relief virera au secteur sud-est.

Dimanche, un dégel diurne semble se profiler sur l'ensemble des régions et le soleil sera parfois voilé par quelques nuages d'altitude. Les maxima varieront entre +2 et +8 degrés, sous un vent modéré et sur les hauteurs de l'Ardenne parfois encore assez fort de sud-est.

Lundi, le temps restera sec avec parfois assez bien de nuages d'altitude. Les maxima oscilleront entre 3 et 8 degrés, accompagnés d'un vent modéré et en Ardenne ainsi qu'à la côte parfois assez fort de sud-sud-est.

Mardi aussi, des nuages se partageront le ciel avec des éclaircies et le temps restera encore sec, avec des maxima de 6 à 10 degrés. Pas d'évolution pour le vent ; toujours modéré de sud à sud-est.

Mercredi, le temps pourra devenir très nuageux avec un risque d'un peu de pluie. Les maxima se situeront entre 3 et 9 degrés.

Coronavirus en Belgique: où en est l'épidémie ce jeudi 11 février ?