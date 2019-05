Météo: attention, des averses ou orages vont nous tomber dessus aujourd'hui

L'institut royal de météorologie annonce une journée de mardi très variable avec régulièrement des averses ou des orages. A partir de la mi-journée, le temps deviendra plus sec à la côte avec des éclaircies plus larges; celles-ci s'étendront graduellement à l'intérieur des terres durant l'après-midi. Les maxima se situeront entre 12 et 17 degrés, sous un vent généralement modéré de secteur ouest virant au secteur nord. Des rafales pourraient atteindre jusque 55 km/h par endroits. Mardi soir, les dernières averses sur le sud-est du territoire s'estomperont et les éclaircies deviendront plus larges. Durant la nuit, le ciel sera peu nuageux à serein. Les minima seront compris entre 5 et 10 degrés, sous un vent généralement faible de secteur nord à est.