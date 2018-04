Météo - Averses en matinée, temps sec l'après-midi

(Belga) Dimanche, les nuages et les averses domineront la journée. Le temps sera plus sec dans l'après­-midi, avec des éclaircies à partir de la Côte. Quelques averses resteront encore possibles sur l'est jusqu'en soirée. Les maxima oscilleront entre 4° et 8° au sud du sillon Sambre et Meuse et entre 7° et 9° ailleurs. Le vent sera modéré d'ouest à nord­-ouest.

Dimanche soir, il y aura d'abord quelques averses résiduelles sur l'est du pays. Le temps redeviendra ensuite sec avec de larges éclaircies. En fin de nuit, le ciel sera plus nuageux à partir du sud-ouest suivi de faibles pluies. Les minimas seront proches de 0° en Hautes Fagnes, de 5° au littoral et de 4° dans le centre. Le vent sera faible de directions variables, devenant ensuite modéré de sud à sud­-est. De lundi à mercredi, il fera plus doux avec des maxima proches de 14 degrés. Le ciel sera par contre généralement très nuageux avec de la pluie. En fin de semaine et le prochain week­-end, la météo s'améliorera et les températures seront en hausse.