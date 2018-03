Météo - Averses et rares éclaircies mercredi

(Belga) La pluie pénètrera dans le pays à partir de la frontière française, apportant des averses l'après-midi et toujours beaucoup de nuages, rapporte l'Institut royal météorologique (IRM) mercredi.

La journée débutera avec un temps quasiment sec, mais une nouvelle zone de pluie active arrivera depuis la frontière française. Les quantités de précipitations seront de 8 à 10 l/m² en de nombreux endroits, prévoit l'IRM. En cours d'après-midi, on prévoit plutôt des averses mais les éclaircies seront rares. Les maxima seront compris entre 7 et 10 degrés. Le vent sera généralement modéré, parfois assez fort à la côte et dans le sud du pays. D'abord de secteur sud-ouest, il virera au secteur ouest à nord-ouest après le passage de la perturbation. Les rafales pourront atteindre 70 à 80 km/h sous les averses les plus intenses, notamment dans le sud du pays. (Belga)