Météo - Beaucoup de nuages et quelques gouttes de pluie ce dimanche

(Belga) La Belgique se réveillera sous un ciel nuageux ce dimanche matin. La pluie devrait ensuite s'inviter au cours de l'après-midi, parfois accompagnée d'un coup de tonnerre, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Les maxima se situeront entre 6 et 8 degrés en Haute Belgique et autour de 9 ou 10 degrés ailleurs, sous un vent modéré à assez fort qui soufflera de secteur sud-ouest.

Dimanche soir, le temps restera variable avec quelques averses, notamment dans l'ouest du pays. En cours de nuit, on retrouvera un temps sec mais la nébulosité augmentera rapidement depuis la frontière française. Le thermomètre affichera des valeurs minimales comprises entre 3 et 5 degrés en Ardenne et entre 5 et 7 degrés ailleurs. Le vent sera modéré et soufflera de secteur sud. Le début de la semaine prochaine s'annonce particulièrement doux, avec des maxima atteignant jusqu'à 13 degrés dans le centre, mais la pluie et le vent joueront les trouble-fêtes. (Belga)