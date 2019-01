Météo - Beaucoup de nuages mais un temps généralement sec

(Belga) Il fera généralement sec lundi avec un ciel partiellement à très nuageux. Dans le courant de l'après- midi, des faibles pluies atteindront le pays via le nord, annonce l'Institut royal météorologique (IRM).

Les maxima seront compris entre 2 degrés en Hautes Fagnes et 8 degrés dans l'ouest du pays. Le vent sera d'abord faible mais deviendra ensuite modéré de sud-ouest. Ce soir et cette nuit, une zone de pluie traversera notre pays du nord au sud. À l'arrière, des éclaircies reviendront sur l'ouest du pays. Une averse restera toutefois possible. Les minima oscilleront entre 2 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 7 degrés en bord de mer. Le vent d'ouest à nord-ouest se renforcera et deviendra modéré à assez fort avec des pointes de 50 km/h, le long du littoral parfois fort avec des pointes de 60 km/h. Mardi et mercredi, des courants polaires plus froids entraîneront quelques averses hivernales. Après une courte accalmie jeudi, une nouvelle zone de pluie océanique arrosera notre pays vendredi.