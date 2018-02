Météo - Belle journée ensoleillée ce dimanche

(Belga) Une fois dissipés brumes et brouillard local, le temps sera calme et généralement ensoleillé ce dimanche. En cours de journée, quelques champs nuageux apparaîtront depuis le sud, mais le temps restera sec partout. Les maxima s'échelonneront entre 2 et 4°C en Ardenne et le mercure atteindra 7 ou 9°C ailleurs, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM).

Le vent sera faible à parfois modéré de secteur sud. Durant la nuit, le ciel se chargera depuis le nord-ouest, mais le temps sera toujours sec. La nuit sera froide avec des minima compris entre -7 et -4°C en Ardenne, proches de 0 degré dans le centre et de 2°C degrés dans l'ouest du pays. Le vent restera faible, et dans l'ouest parfois modéré, de secteur sud. La journée de lundi sera marquée par un retour de la pluie, dès avant midi, depuis le littoral. La zone de précipitations progressera lentement vers toutes les régions. Il s'agira de neige fondante puis de neige en Ardenne. Les maxima seront compris entre 1 ou 2°C en Hautes Fagnes et 5 ou 6°C en Flandre, sous un vent faible à modéré de secteur sud. (Belga)