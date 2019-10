Météo: bon, alors, ce week-end, bon ou mauvais?

Ce jeudi, la nébulosité sera abondante avec des pluies ou bruines par intermittence. Les nuages bas réduiront parfois la visibilité sur les hauts plateaux de l'Ardenne. Il fera relativement doux avec des maxima de 14 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne à 19 degrés en Flandre. Le vent sera modéré de sud-ouest, le long du littoral assez fort avec des pointes de 60 km/h.

Demain vendredi, la perturbation arrivée la veille s'évacuera progressivement par l'est en matinée. Quelques faibles pluies seront alors encore possibles sur l'Ardenne. Ailleurs, il fera d'abord généralement sec avec des éclaircies et des passages nuageux. L'après-midi, le temps sera variable avec des éclaircies, mais aussi des averses, toutefois moins fréquentes et plus faibles que les jours précédents. Les maxima évolueront entre 15 degrés en Hautes-Fagnes et 19 degrés en plaine. Le vent restera modéré, assez fort au littoral, de sud-ouest.

Samedi, nébulosité variable à abondante avec des averses à partir du sud-ouest. En soirée, le temps deviendra sec. Les maxima évolueront entre 13 degrés en Haute Belgique et 18 degrés en Flandre. Le vent sera souvent assez fort, voire même fort à la mer, de sud-ouest. Rafales de 60 à 80 km/h.

Dimanche, il fera d'abord sec avec quelques éclaircies. A partir de l'ouest du pays, le temps deviendra très nuageux avec de la pluie ou des averses, surtout l'après-midi. Les maxima atteindront 14 à 18 degrés. Le vent de sud-ouest sera d'abord modéré et se renforcera pour devenir assez fort, voire parfois fort, avec des rafales atteignant jusque 70 km/h. Le soir, le vent s'orientera de l'ouest au nord-ouest et deviendra probablement très fort à la mer.

Lundi, il fera encore légèrement variable avec quelques averses, mais également des moments secs assez fréquents. Maxima de 12 à 17 degrés. Le vent sera modéré de secteur ouest.

Mardi, une perturbation atlantique devrait traverser notre territoire avec à nouveau des périodes de pluie ou d'averses plus fréquentes. Les maxima atteindront 14 à 19 degrés sous un flux de sud-ouest soutenu.

Mercredi, des courants maritimes d'origine polaire frais et instables entraîneront quelques averses sur notre pays. Les maxima se situeront entre 8 et 13 degrés avec un vent généralement modéré de nord-ouest.