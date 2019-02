Météo: vers la fin de l'anomalie

Retour des nuages et de la pluie dès ce jeudi après-midi.

Les nuages se feront plus nombreux ce jeudi à partir de l'ouest et de la frontière française. En cours d'après-midi, ils seront accompagnés par une zone de pluie qui abordera le pays par l'ouest. Il fera plus frais que ces derniers jours, avec des maxima compris entre 8 degrés en Hautes Fagnes et 13 à 14 degrés en Flandre, selon les prévisions de l'IRM. Le vent, modéré à l'intérieur des terres et assez fort à la mer, soufflera de secteur sud-ouest, puis vers l'ouest, ouest-sud-ouest, avec des rafales pouvant aller jusqu'à 60 km/h.



Cette nuit, les nuages et la pluie domineront le ciel. Un coup de tonnerre ne sera pas exclu, surtout dans les régions proches de la France et sur le sud du pays. Le thermomètre affichera entre 4 et 6 degrés en Ardenne et de 6 à 8 degrés dans les autres régions. Le vent sera modéré et s'orientera entre l'ouest et le nord-ouest.

Vendredi, la pluie quittera la Belgique par l'est, mais les nuages s'accrocheront. Les températures oscilleront entre 5 et 10 degrés.

Ce week-end sera marqué par de nouvelles périodes de pluie et un temps venteux. Les maxima pourraient légèrement dépasser 10 degrés.