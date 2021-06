Météo: ça va grimper cette semaine, il va finir par faire lourd et DONC vous savez comment ça va finir

Aujourd'hui, des éclaircies alterneront avec des champs nuageux. Le temps restera sec dans la plupart des régions, même si quelques gouttes ne peuvent être totalement exclues. Les maxima approcheront les 20 degrés à la côte et pourraient grimper jusqu'à 28 degrés dans l'intérieur des terres. Le vent sera faible à par endroits modéré, et au littoral modéré toute la journée, de secteur nord à nord-est.

Mercredi, le temps sera à nouveau ensoleillé avec toutefois un peu plus de champs nuageux en cours de journée. En fin d'après-midi et en soirée, on notera un faible risque d'un orage de chaleur localisé. Il fera très chaud avec des maxima de 26 degrés à la mer à localement 31 ou 32 degrés dans l'intérieur du pays. Le vent sera d'abord faible de secteur est à sud-est, puis il deviendra faible à modéré de sud-sud-ouest. Au littoral, une brise de mer de mer de nord s'établira.

Jeudi, la nébulosité sera variable avec quelques périodes de temps ensoleillé mais, dans le courant de l'après-midi et de la soirée, des averses et des orages arriveront depuis le sud. Il fera lourd avec des maxima de 30 degrés dans le centre et, dans l'est, éventuellement même jusqu'à 34 degrés. A la mer, on pourrait atteindre les 27 degrés avant que la brise de mer ne se lève.

Vendredi, la nébulosité sera abondante et des averses, parfois intenses et localement accompagnées d'orage, sont attendues sur de nombreuses régions. Les températures atteindront vraisemblablement encore 27 à 29 degrés dans le centre et l'est du pays. A la mer, par contre, le mercure ne devrait pas dépasser les 19 ou 20 degrés.

Samedi, le ciel sera variable à très nuageux avec l'une ou l'autre averse. Il fera plus frais avec des maxima de l'ordre de 23 degrés dans le centre du pays.

Dimanche, le temps semble rester sec en beaucoup d'endroits avec quelques éclaircies même si le risque de quelques averses (orageuses) augmentera en cours de journée. Les maxima pourraient à nouveau être proches de 27 degrés voire plus.