Le jour LE PLUS CHAUD de septembre jamais enregistré: 33° dépassés à Uccle, 35° à Charleroi

Le 15 septembre 2020 est devenu la journée la plus chaude de septembre depuis le début des mesures, a indiqué mardi notre météorologue David Dehenauw. Le mercure dépassait les 33°C mardi après-midi à Uccle. Le précédent record était de 32,8°C mesurés le 4 septembre 1929 à Uccle. Tout simplement ahurissant.

Hier, une température maximale de 31,3 degrés a été enregistrée à Uccle, soit le 14 septembre le plus chaud depuis le début des mesures, Le précédent record datait de 2016. Il avait fait 29,7 degrés.

Ce mardi, un centre de haute pression est toujours centrée sur l'Europe Centrale et une zone de basse pression se forme sur l'Océan Atlantique au large des côtes européennes. Cette configuration favorise la remontée de courants secs et chauds en provenance du sud de l'Europe vers nos régions. Le temps sera très ensoleillé. Les maxima évolueront entre 28 ou 29 degrés en Hautes-Fagnes, 29 ou 30 degrés à la mer et jusqu'à 33 voire 34 degrés localement dans le centre.

Demain mercredi, un nouveau noyau anticyclonique se développera à proximité des îles Britanniques et la mer du Nord, il dirigera des courants de nord sur notre territoire, faisant ainsi diminuer les températures de quelques degrés. Il y aura d'abord beaucoup de soleil. Puis, graduellement, des champs nuageux cumuliformes et élevés se développeront davantage. En fin d'après-midi, la possibilité de quelques averses orageuses augmentera principalement au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Les maxima varieront entre 22 degrés au littoral, de 25 à 28 degrés sur le centre et jusqu'à 30 degrés sur l'extrême sud-est.