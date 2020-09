Météo: ce 14 septembre est le plus chaud depuis le début des mesures dans notre pays

Une température de 30,2 degrés a été enregistrée lundi après-midi à Uccle. Il s'agit du 14 septembre le plus chaud depuis le début des mesures, a indiqué le météorologue de l'Institut royal météorologique (IRM) David Dehenauw, sur Twitter. Le précédent record datait de 2016. Il avait fait 29,7 degrés.



"On n'a jamais eu 30 degrés aussi tard dans l'année et demain ce sera à nouveau le cas", souligne David Dehenauw. La dernière fois que la barre des 30 degrés a été franchie à cette saison, c'était le 13 septembre 2016, avec une température de 31,2 degrés. Plus tôt dans l'après-midi, le météorologue avait déjà signalé un record de 29,8 degrés à Uccle.