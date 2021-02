Avec 15,4°C enregistrés, un nouveau record journalier pour un 21 février a d'ores et déjà été battu ce dimanche à Uccle, a annoncé le météorologue David Dehenauw sur Twitter. Le résultat définitif ne sera toutefois connu que ce dimanche en fin d'après-midi.

Une vaste zone de haute pression sur l'Europe centrale et orientale dirige des courants méridionaux très doux, en provenance d'Espagne et d'Afrique du Nord, vers nos régions.

Les prévisions météo

Ce dimanche soir, le ciel sera serein à peu nuageux. Cette nuit, les voiles d'altitude deviendront à nouveau plus nombreux depuis la frontière française. Les minima se situeront entre 3 et 6 degrés en Ardenne et entre 7 et 10 degrés ailleurs, sous un vent généralement modéré de sud-sud-est.

Lundi, le temps sera d'abord ensoleillé ou assez ensoleillé avec des voiles d'altitude. Dans le courant de l'après-midi, davantage de champs nuageux arriveront par la frontière française, mais le temps restera sec. Il fera à nouveau très doux pour la saison, avec des maxima de 13 degrés en Hautes-Fagnes à 18 degrés en Campine. Le vent sera modéré de sud-sud-est à sud.

En soirée et durant la nuit de lundi à mardi, on prévoit pas mal de champs nuageux mais le temps restera pratiquement sec partout. En cours de nuit, les éclaircies redeviendront plus larges à partir de l'ouest. Il fera doux avec des minima de 6 à 11 degrés, sous un vent modéré de secteur sud.

Mardi, le temps sera sec et le ciel composé d'éclaircies et de champs nuageux. Les maxima, doux pour la saison, seront compris entre 13 et 17 degrés. Le vent sera modéré à localement assez fort de sud à sud-ouest avec des pointes de 60 km/h.

Mercredi sera une belle journée ensoleillée avec des maxima de 14 à 18 degrés sous un vent modéré de secteur sud.