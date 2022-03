Météo: ce jeudi est la plus belle journée de la semaine, découvrez les prévisions pour les prochains jours

Le temps sera sec et ensoleillé ce jeudi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Quelques voiles d'altitude dériveront toutefois sur nos régions, surtout sur l'ouest du pays. La douceur persistera avec des maxima de 10 à 14 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et de 14 à 16 degrés dans les autres régions. Le vent quant à lui sera généralement modéré.



Ce soir et la nuit prochaine, nous aurons un ciel pratiquement dégagé. Vers l'aube, des nuages arriveront dans les régions proches de la frontière française. Les minima seront compris entre -2 degrés en Ardenne et 6 degrés ailleurs, sous un vent modéré. Sur les reliefs du sud du pays, les rafales pourront cependant atteindre les 50 km/h. La journée de vendredi débutera dans des conditions plutôt ensoleillées. Ensuite, les nuages feront leur apparition et de faibles pluies pourront se produire en fin de journée.

La journée de vendredi débutera dans des conditions ensoleillées avec quelques nuages d'altitude. Ensuite, nous prévoyons graduellement davantage de nuages élevés, et plus tard aussi des champs nuageux de plus basse altitude, à partir du sud-ouest. En fin de journée, de faibles pluies pourront se produire sur l'extrême ouest du pays. En soirée et durant la nuit, ces faibles pluies intermittentes gagneront l'ensemble du territoire. Les maxima seront compris entre 9 et 15 degrés. Le vent sera d'abord modéré de secteur sud-est. Ensuite, il virera davantage au sud-sud-est et se renforcera quelque peu pour devenir modéré à assez fort sur la plupart des régions. Les rafales pourront alors atteindre 50 à 60 km/h.

Samedi, le ciel sera souvent nuageux avec parfois quelques faibles pluies. L'une ou l'autre éclaircie sera également possible par moments. Les maxima se situeront entre 7 degrés en Hautes-Fagnes et 13 degrés en basse Belgique, sous un vent modéré de secteur sud.

Dimanche, les champs nuageux seront encore assez nombreux mais le temps pourrait rester souvent sec même si on ne peut totalement écarter un risque d'averses. Les maxima se situeront entre 7 et 14 degrés, sous un vent modéré à parfois assez fort de secteur sud.

Lundi, le temps restera sec avec assez bien de nuages élevés et moyens. Les maxima seront compris entre 10 et 15 degrés, sous un vent modéré de secteur est à sud-est.

Mardi, le ciel sera partagé entre éclaircies et nuages (élevés). Le temps restera sec avec des maxima autour de 15 ou 16 degrés dans le centre. Le vent sera faible à modéré de secteur sud.

Mercredi, le temps devrait également rester sec avec des périodes ensoleillées. Les maxima seront de l'ordre de 17 degrés dans le centre.