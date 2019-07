Météo ce mercredi: prévoyez un manteau, une zone de pluie arrive sur le pays

Ce mercredi, le temps sera partiellement à très nuageux avec risque d'une averse dans le nord du pays en matinée, prévoit l'Institut Royal Météorologique (IRM). Vers midi, une zone de pluie atteindra l'ouest du pays et traversera ensuite le pays d'ouest en est. Les maxima seront compris entre 19 degrés en Ardenne et dans le nord du pays et 24 degrés dans l'extrême sud.



Ce soir, ces pluies continueront leur progression vers l'Ardenne avant de s'évacuer par les frontières de l'est en cours de nuit. A l'arrière, un temps temporairement plus sec avec des éclaircies reviendra par le littoral. Risque de quelques brumes. Minima de 11 à 15 degrés avec un vent faible de sud à sud-ouest.



Jeudi, le ciel sera plutôt nuageux avec des averses. Les maxima se situeront entre 19 degrés à la mer et 23 degrés en Campine. Le vent sera faible à modéré dans l'intérieur des terres, et modéré à la côte, virant du sud-ouest au secteur ouest.



Vendredi, le temps sera instable avec des nuages cumuliformes et des averses, éventuellement orageuses, qui traverseront le pays d'ouest en est. Les maxima se situeront entre 20 et 24 degrés. Le vent modéré virera du sud-ouest au nord-ouest.





Le week-end: a priori, le barbecue c'est pour dimanche



Samedi, le ciel sera changeant et il faudra encore composer avec des averses, qui pourraient être accompagnées d'orage. Dans un flux de nord à nord-ouest, les maxima, un peu plus frais, avoisineront les 21 ou 22 degrés dans le centre du pays.



Dimanche, sous l'influence d'un nouvel anticyclone qui s'installera sur les îles Britanniques, le temps sera généralement sec avec une alternance d'éclaircies et de champs nuageux. Les maxima se situeront autour de 22 ou 23 degrés, sous un vent plutôt modéré de secteur nord.





Début de semaine radieux



Lundi, le temps devrait rester sec avec des éclaircies et des champs nuageux, qui pourraient être parfois nombreux. Les maxima se situeront toujours autour de 21 ou 22 degrés.



Mardi, des courants d'origine plus continentale pourraient atteindre nos régions, permettrait aux températures de repartir à la hausse vers des maxima de 25 degrés.