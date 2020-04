Météo - Ciel bleu et jusqu'à 21 degrés

(Belga) Le temps sera très doux et bien ensoleillé, en ce dimanche printanier, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Les maxima oscilleront entre 16 degrés sur les hauteurs ardennaises, 20 degrés localement et jusqu'à 22 degrés au nord du pays, sous un vent modéré de sud à sud-est. En soirée et durant la nuit, le ciel restera dégagé et le mercure redescendra entre 6 et 8 degrés en Ardenne et entre 9 et 11 degrés ailleurs. La semaine commencera avec un temps sec mais les champs nuageux seront ensuite de retour depuis le littoral. De la pluie ou de faibles averses ne sont pas à exclure dans l'après-midi à l'ouest. L'est du pays bénéficiera encore d'une journée ensoleillée, avec des maxima entre 16 et 21 degrés. Le thermomètre va encore flirter avec les 20 degrés les jours suivants. (Belga)