Météo - Ciel gris et temps maussade sur la Belgique

(Belga) La journée de dimanche sera grise et brumeuse, selon les prévisions de l'IRM, qui s'attend en après-midi principalement à des périodes de bruines ou de faibles pluies au sud du sillon Sambre et Meuse. En matinée, des bancs de brouillard pourraient apparaitre par endroits.

Les maxima seront compris entre 4 et 7 degrés, avec un vent faible puis modéré, de secteur est, nord-est. En soirée, toujours sur le sud du pays, de faibles pluies sont encore possibles. Ces faibles précipitations s'étendront à l'ensemble du pays durant la nuit, le ciel restant brumeux et propice aux bancs de brouillard. Le mercure descendra entre 1 et 4 degrés. Lundi, un temps similaire, gris et brumeux, est attendu, avec de faibles pluies ou bruines par moments. La température ne dépassera pas 2 à 5 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, 6 ou 7 degrés ailleurs. (Belga)