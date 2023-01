Météo - Ciel partiellement nuageux et averses hivernales au programme de ce jeudi

(Belga) La journée de jeudi débutera sous un ciel partiellement nuageux dans l'ouest et assez nuageux avec des averses hivernales dans le nord-est et de neige sur les Hautes-Fagnes, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

L'après-midi, les nuages s'accrocheront au sud du pays tandis que de larges éclaircies seront présentes dans le nord-ouest. En fin d'après-midi, le risque d'une averse hivernale éparse augmentera à partir de la mer du Nord. Les maxima seront compris entre -2 et 1°C en Ardenne; ils seront de l'ordre de 3 ou 4°C dans le centre et de 5°C au littoral. Dans la soirée et durant la nuit, le ciel restera très nuageux au sud du sillon Sambre et Meuse avec, surtout en Ardenne, un risque de brouillard givrant. Ailleurs, le ciel restera partiellement nuageux avec des éclaircies parfois larges. Quelques averses hivernales seront possibles localement mais le temps restera sec dans la plupart des régions. Les minima se situeront entre -8 et -5°C en Ardenne, autour de -2°C dans le centre et de 2°C à la Côte. Vendredi, le temps sera souvent couvert et brumeux en Ardenne. Ailleurs, le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux. Des averses sous forme de pluie, de grésil ou de neige fondante devraient atteindre le nord du pays dans le courant de la journée. En fin de journée ou en soirée, ces averses gagneront du terrain et seront alors sous forme de neige fondante ou de neige. Les maxima se situeront entre -2 et 1°C en Ardenne, autour de 2 ou 3°C sur le Condroz et en Hesbaye, autour de 4 ou 5°C dans le centre et l'ouest du pays, et seront de l'ordre de 6°C en bord de mer. (Belga)