Météo - Ciel partiellement nuageux et faible risque d'averses

(Belga) Le ciel sera partiellement à très nuageux lundi et un faible risque d'averses n'est pas exclu, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les éclaircies se feront plus larges depuis le sud dans l'après-midi. Les maxima atteindront 19 degrés en Ardenne et à la mer et 22 ou 23 degrés ailleurs.

Le vent modéré, de secteur sud, s'orientera au secteur sud-sud-ouest au littoral. En soirée et durant la nuit, il fera sec sur la plupart des régions, avec des minima compris entre 9 et 10 degrés sur les hauteurs et 14 ou 15 degrés en basse et moyenne Belgique. Le temps sera généralement sec et ensoleillé mardi, avec des températures atteignant 19 degrés en Hautes Fagnes et 23 degrés en Campine. Le vent, de secteur sud, sera faible. A la Côte, il deviendra modéré, orienté à l'ouest. Mercredi, les maxima oscilleront autour de 21 degrés dans le centre. Le soleil sera bien présent, après dissipation de l'éventuelle grisaille matinale. (Belga)