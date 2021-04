Météo: comment peut-on perdre plus de 20°C par endroits en quelques jours?

La semaine dernière, le thermomètre affichait plus de 20°C. De nombreux Belges avaient alors profité de ces températures clémentes pour se rendre à la Côte. Dans la capitale, les parcs avaient également été pris d'assaut. Quelques jours plus tard, cette météo printanière semble être un lointain souvenir. Les températures ont chuté. On annonce même de la neige par endroits.

Comment expliquer une telle différence de température en l'espace de quelques jours? Le météorologue David Dehenauw nous éclaire: "La semaine passée, on a eu un vent de secteur sud avec de l'air en provenance de l'Afrique du Nord. Maintenant, le vent est tourné secteur nord avec de l'air en provenance du Pole nord. Comme il y a une vitesse de vent assez importante sur la mer du Nord, l'air du Pole nord n'a pas le temps de se réchauffer. Donc de l'air froid est prévu pour les prochains jours chez nous".