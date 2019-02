Météo - Coup de tonnerre pas exclu dans la nuit de vendredi à samedi

(Belga) Le ciel sera très nuageux avec de faibles pluies vendredi matin, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo. Dans l'après-midi, le temps deviendra pratiquement sec dans la plupart des régions, sauf en Ardenne où il restera maussade. En fin de journée, une nouvelle perturbation pluvieuse atteindra le littoral. Les maxima se situeront autour des 4 ou 5 degrés en Hautes-Fagnes et des 9 ou 10 degrés en plaine. Le vent de sud à sud-ouest, modéré en début de journée, deviendra assez fort à localement fort en cours de journée avec des rafales jusqu'à 70 km/h.

Vendredi soir et durant la nuit, une zone de pluie plus active traversera le pays d'ouest en est. A l'arrière, des éclaircies se développeront mais il faudra aussi encore composer avec quelques intenses averses. Un coup de tonnerre ne sera d'ailleurs pas totalement exclu. Les minima atteindront entre 3 et 8 degrés. Le vent sera assez fort à parfois fort de secteur sud-ouest et les rafales pourront atteindre 75 km/h. Durant le week-end, il fera toujours assez doux mais venteux avec encore quelques averses samedi et de la pluie dimanche. Des rafales allant jusqu'à 80 ou 85 km/h seront possibles. En début de semaine prochaine, le temps redeviendra plus frais avec des averses, qui pourront adopter un caractère hivernal en Ardenne. Les maxima varieront autour des 5 ou 6 degrés dans le centre du pays. (Belga)