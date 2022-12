Météo - D'abord du soleil et puis de la pluie dimanche, l'alerte aux routes glissantes prolongée

(Belga) La journée de dimanche débutera par un temps ensoleillé avant de laisser la place au fil des heures à un ciel nuageux et aux premières pluies, selon le bilan matinal de l'Institut royal météorologique (IRM). Il fera froid avec des maximas compris entre -2 et +3 degrés en fin d'après-midi.

Après un début de dimanche sous le soleil et avec de fortes gelées, la nébulosité augmentera progressivement depuis l'ouest avec l'arrivée d'une zone de pluie en fin de journée. Ces "premières pluies pourront être verglaçantes puisqu'elles tomberont sur un sol encore gelé. Les conditions seront alors particulièrement glissantes. Ce risque de verglas concerne surtout l'Ardenne où il pourra durer plusieurs heures. Ailleurs dans le pays, du verglas sera également temporairement possible par endroits", souligne l'institut, qui a prolongé son alerte jaune aux conditions glissantes jusqu'à 04h00 du matin la nuit prochaine. Les températures atteindront en fin d'après-midi des valeurs de 0 à +3 degrés en basse et moyenne Belgique et de 0 à -3 degrés en Ardenne. Le vent deviendra généralement modéré et virera du sud-est au sud. Sur les hauteurs de l'Ardenne et au nord de l'Ardenne, le vent deviendra localement assez fort avec des rafales de 50 à 70 km/ h. Plus tard cette nuit, il fera venteux avec de la pluie et des températures qui deviendront positives sur l'ensemble des régions. (Belga)