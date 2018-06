Météo - D'abord nuageux, ensoleillé l'après-midi

(Belga) Ce mercredi avant-midi, la grisaille sera localement tenace. L'après-midi, les éclaircies deviendront plus larges partout. Il fera chaud avec des températures maximales comprises entre 21° à la côte et 26° dans le centre, prévoit l'Institut royal météorologique.

La nuit de mercredi à jeudi, le ciel se couvrira et on prévoit en fin de nuit parfois de faibles pluies sur la partie nord-ouest du pays. Les minima varieront entre 11° et 16°. Jeudi matin, il fera d'abord très nuageux avec parfois de faibles pluies. Des éclaircies feront ensuite leur apparition depuis le littoral. L'après-midi, le temps deviendra sec partout et le ciel se dégagera graduellement. Les maxima varieront entre 15° et 19°, sous un vent modéré à localement assez fort de nord à nord-ouest. Vendredi, nous devrions connaître une journée majoritairement sèche avec des éclaircies parfois généreuses. Sous l'influence d'un vent modéré de nord à nord-ouest, les températures maximales resteront comprises entre 13° et 17°.